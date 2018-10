Giovani morti nello schianto sulla provinciale 231, a Bitonto lutto cittadino per i funerali di Paolo e Giuseppe

Si svolgeranno questo pomeriggio, nella chiesa dell'Immacolata Concezione a Palombaio i funerali di Paolo Putignano e Giuseppe Abbatantuono, i due giovani deceduti nel tragico incidente avvenuto all'alba di sabato sulla provinciale 231, nelle vicinanze di Modugno. La città di Bitonto si è stretta attorno ai familiari e agli amici dei due 20enni che hanno perso la vita in uno scontro nel quale sono rimasti feriti in modo grave altri due loro amici che viaggiavano a bordo della stetta auto, schiantatasi contro un palo e la recinzione perimetrale di un'azienda. Il sindaco Michele Abbaticchio, attraverso un'ordinanza comunale, ha proclamato il lutto cittadino "in segno di vicinanza alle famiglie colpite" con le bandiere sugli edifici pubblici esposte a mezz'asta