Incidente sul lavoro nel Foggiano: schiacciato dal quadro elettrico, ferito operaio barese

Grave incidente sul lavoro questa mattina in un'azienda di Lucera, nel Foggiano. A rimanere ferito un uomo barese, ricoverato in prognosi riservata agli Ospedali Riuniti di Foggia.

Come riporta Foggiatoday, l’infortunato sarebbe il titolare di una impresa barese che si occupa dell’istallazione di grossi quadri elettrici, delle dimensioni di 3 metri per 2, e che da circa tre settimane sta effettuando lavori nell’azienda lucerina.

L’incidente è avvenuto proprio durante lo spostamento di uno di questi pannelli: l’uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto schiacciato sotto il peso di uno dei quadri elettrici da installare. L'incidente sarebbe avvenuto in uno spazio ristretto, rendendo difficoltose le operazioni di soccorso per poter liberare il ferito e affidarlo alle cure del 118, è stato necessario abbattere parte di una parete dell’ambiente in cui si è verificato l’incidente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Lucera e gli ispettori dello Spesal - Servizio Prevenzione e Sicurezza e Ambienti di Lavoro.