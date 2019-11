Operaio cade da cestello di una gru durante lavori di ristrutturazione: ricoverato in gravi condizioni

E' in gravi condizioni un operaio di 44 anni caduto nel pomeriggio dal cestello di una gru a Noci. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava lavorando al restauro di un palazzo nella cittadina barese quando, per cause non ancora conosciuto, è caduto al suolo. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono giunti i Carabinieri e l'ispettorato del Lavoro.

L'operaio è stato trasportato al Policlinico di Bari dove è ricoverato in prognosi riservata.