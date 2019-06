Incidente mortale sull'ex Sp 54 vicino al Nuovo San Paolo: al via le operazioni di sicurezza e ripristino dopo lo schianto

E' chiuso al traffico per le operazioni di sicurezza, il tratto di strada compreso tra via De Blasio e l'Aeroporto della ex Sp 54, a seguito dell'incidente mortale di questa mattina nel quale ha perso la vita un pensionato di 78 anni, Pasquale Nitti, schiantatosi a bordo della sua auto su un guardrail non lontano dalla zona della Nuova San Paolo. Solo poche settimane fa il tratto di strada in prossimità dello schianto, era stato aperto al traffico dopo i lavori di realizzazione.

Le operazioni sono coordinate dalla Polizia Locale di Bari che consiglia di utilizzare un percorso alternativo.