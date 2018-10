Morto a 17 anni per un incidente in moto, il 'Marconi' piange Andrea: "Ricorderemo per sempre il tuo sorriso"

Si svolgeranno domani mattina, nella chiesa di San Sabino a Bari, i funerali di Andrea Piccaluga, il ragazzo di 17 anni morto ieri sera a seguito di un incidente stradale in via Brigata Regina: il ragazzo era alla guida di una moto quando, per cause non ancora accertate, il mezzo si è scontrato con un'auto all'altezza dell'incrocio con corso Mazzini. Andrea è volato dalla moto cadendo rovinosamente, riportando ferite mortali. La ragazza che viaggiava con lui ha subito la frattura del femore. Il conducente della Seat è risultato negativo ai tesi dell'alcol e della droga.

"Ci ricorderemo per sempre di Andrea"

Intanto, tutto l'istituto Marconi si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Andrea: "Ci ricorderemo per sempre - si legge in un messaggio della scuola su Facebook - la vivace intelligenza e quel sorriso disarmante che risolveva qualsiasi conflitto. Hai avuto il dono di non farti spegnere il sorriso dalle amarezze della vita dei grandi. Però a noi ci stai facendo piangere. Restiamo muti e condividiamo storditi il dolore dei tuoi familiari e di tutti quelli che come noi ti vogliono bene".