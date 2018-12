Muore a 19 anni in un incidente in moto, il dolore per Alberto: "Ricorderemo sempre il tuo sorriso"

"Sii sempre sorridente come quando entravi a scuola la mattina. Riposa in pace amico mio". Sul profilo Fb di Alberto Piscopo, il 19enne morto dopo lo scontro tra auto e moto avvenuto sabato sera a Poggiofranco, una pioggia di messaggi di cordoglio e di ricordi. Così amici e colleghi salutano Alberto, ancora increduli per la tragedia che spezzato la sua giovane vita. Alberto era a bordo di uno scooter e pare stesse lavorando come fattorino per la consegna delle pizze.

"Leggere questa notizia mi ha devastato, vanno via sempre persone che non meritano. Ciao amico mio", "Sei stato come un fratello per me, una guida, perché mi chiedo io, non è giusto", scrive chi lo conosceva. "Siamo cresciuti insieme... una volta sola eravamo finiti in un film sul maxischermo di un cinema.... e ricordo ancora quando quella scena la stavamo girando... quante risate insieme, ci guardavamo e ridevamo... i nostri ricordi per sempre dentro di me", ricorda un altro amico.