Auto centra moto in via Caldarola, conducente fugge senza prestare soccorso: incastrato dalle telecamere

È stato individuato il conducente di un'auto che avrebbe provocato l'incidente avvenuto ieri sera a Japigia, in via Caldarola, con il ferimento di un motociclista, centrato dal veicolo. L'uomo è finito in ospedale in codice rosso.

Secondo la Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, l'auto, uscendo dal distributore Eni all'altezza del canalone avrebbe percorso un tratto contromano, centrando la moto che proveniva da via Caldarola. I vigili, all'arrivo sul luogo dell'incidente, hanno trovato solo la moto.

Le indagini, con l'ausilio delle telecamere della zona, hanno consentito di risalire al conducente della vettura. Il mezzo era già stato portato in un'autofficina per la riparazione. L'autore dell'incidente, della fuga e dell'omissione di soccorso, spiega ancora la Polizia Locale, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. La vettura è stata quindi sequestrata.