Scontro tra auto e moto a Poggiofranco: muore centauro 24enne

Incidente mortale, nella serata di ieri, su viale Gandhi, nel quartiere Poggiofranco di Bari. A perdere la vita un giovane motociclista di 24 anni, scontratosi, mentre era alla guida del suo mezzo, con una Ford.

Il giovane, nonostante i soccorsi del 118 e trasportato d'urgenza al Policlinico, é morto per le gravi lesioni riportate. Ferito anche il conducente della vettura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e per cercare di ricostruire la dinamica del tragico scontro.