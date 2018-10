Scontro tra auto e moto in via Brigata Regina: muore ragazzo di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni é deceduto per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto tra corso Mazzini e via Brigata Regina. Il ragazzo era alla guida di una moto quando, per cause non ancora accertarte, si é scontrato con una Seat.

L'impatto é stato fatale per il minore. Ferita anche una ragazza che viaggiava con lui. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.