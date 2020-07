Terribile incidente sull'A14: conducente di un camion muore intrappolato tra le fiamme

Un autotrasportatore originario di Gioia del Colle è morto ieri, mercoledì 8 luglio, in un drammatico incidente avvenuto sull'A14, all'altezza di Cerignola. Come riporta FoggiaToday, l'uomo era alla guida di un autoarticolato, che ha preso fuoco probabilmente dopo aver urtato contro alcuni mezzi di servizio. La dinamica del sinistro è al vaglio degli inquirenti. In una manciata di secondi il mezzo pesante si è trasformato in una torcia. L'incendio si è propagato nella parte anteriore del mezzo (trattore) che conteneva materiale di vario genere, non deperibile e non in adr. E' stata esclusa la presenza di qualunque fonte infiammabile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

>> LE IMMAGINI SUL LUOGO DELL'INCIDENTE <<