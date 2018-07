Scontro tra auto e trattore sulla provinciale Acquaviva-Cassano: due feriti

Due persone sono rimaste ferite nello scontro tra un'auto e un trattore avvenuto in serata sulla provinciale Acquaviva-Cassano.

Serie le ferite riportate dal conducente del mezzo agricolo, che dopo l'impatto si è ribaltato. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Miulli, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco.