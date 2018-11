Ambulanza con paziente a bordo si scontra con auto e si ribalta: almeno 5 feriti

Grave incidente stradale, questo pomeriggio, attorno alle 15.30, su viale Trisorio Liuzzi, all'altezza di Loseto, in corrispondenza di uno degli incroci che conducono al quartiere.

Un'ambulanza in emergenza, che trasportava un paziente in codice rosso e procedeva da Adelfia in direzione Bari, si è scontrata con un'auto guidata da una donna, che proveniva dal centro storico di Loseto e stava svoltando su via Trisorio Liuzzi in direzione Bari.

In seguito al violento impatto l'ambulanza si è ribaltata: all'interno, oltre al paziente, un medico, un infermiere e tre operatori del 118, tutti rimasti feriti e condotti al Policlinico. Le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. Anche la conducente dell'auto, una Fiat 500, è stata accompagnata in ospedale.

Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Locale per i rilievi del caso, squadre dei Vigili del Fuoco e personale di soccorso per prestare le prime cure ai feriti. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale.

