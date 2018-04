Incidenti stradali Libertà / Piazza Giuseppe Garibaldi

Travolge donna in strada e fugge: polizia locale sulle tracce dell'automobilista pirata

Vittima dell'incidente, avvenuto in piazza Garibaldi, un'anziana, sbalzata sull'asfalto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Ma i vigili, in possesso della targa dell'auto, sono al lavoro per rintracciare il responsabile