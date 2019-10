Travolto da uno scooter mentre attraversa la strada: uomo in ospedale

Travolto mentre attraversava la strada, probabilmente da una moto poi fuggita senza prestare soccorso. Vittima dell'incidente, avvenuto nel pomeriggio in corso Italia, un uomo di 81 anni. Soccorso da un'ambulanza del 118, l'uomo è stato condotto in ospedale in codice rosso.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale che sta conducendo indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire al responsabile.