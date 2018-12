Attraversa la strada e viene investito: 74enne muore a Putignano

Un pedone è morto dopo essere stato investito mentre attraversava la strada in via Napoleone Bonaparte, nel centro di Putignano (Bari): a perdere la vita un 74enne, Giuseppe Bianco, travolto ieri pomeriggio da un Land Rover Defender condotto da un 50enne. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i vigili urbani per i rilievi e personale del 118. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito dal veicolo. L'incidente è avvenuto in un pomeriggio di maltempo, con l'asfalto reso viscido dalla pioggia. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli investigatori.