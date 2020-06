Investito da una moto mentre attraversa la strada: muore pedone

Un pensionato di 82 anni è morto dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada a Gravina in Puglia, nel Barese. L' incidente si è verificato nel centro cittadino, in via Canio Musacchio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118. Il conducente della moto è rimasto ferito ed è stato trasportato al Perinei. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Gravina.