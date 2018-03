Anziano investito in piazza Moro da un'auto: "Sotto osservazione al Pronto soccorso"

"Il colpo non è stato particolarmente violento, ma vista l'età della vittima si è temuto il peggio". Commentano così dal Comando di Polizia municipale l'incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Aldo Moro, a Bari, dove un 90enne è stato investito da un'auto in transito verso l'incrocio con via Caduti di via Fani. Forse preso alla sprovvista, l'autista non si è accorto dell'anziano che stava attraversando la strada: per il contraccolpo l'uomo ha sbattuto la testa sul parabrezza del veicolo, frantumando anche il vetro.

Immediato l'intervento dell'ambulanza del 118, che ha trasportato in codice rosso al Pronto soccorso del Policlinico il 90enne, attualmente sotto osservazione, come spiegano dal Comando di polizia municipale di Bari.