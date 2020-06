Investito da un camion all'incrocio: pedone ferito in viale Salandra

Un anziano pedone è rimasto ferito questa mattina a Bari, dopo essere stato investito da un camion su viale Salandra, nel quartiere Picone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante era impegnato in una svolta all'incrocio con via Di Tullio quando avrebbe colpito il pensionato. Sul posto è giunto personale del 118 che ha prestato i soccorsi al ferito. Sono intervenute anche pattuglie della Polizia Locale per viabilità e rilievi. La strada è rimasa chiusa per alcuni minuti.