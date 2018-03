Scontro tra bici e auto tra Valenzano e Capurso: muore ciclista

Un anziano agricoltore è morto, questo pomeriggio, per le ferite riportate dopo essere stato travolto da un'auto mentre si trovava sulla strada provinciale che collega Valenzano a Capurso. Il pensionato era in sella alla sua bici quando, secondo i primi rilievi dei Carabinieri, sarebbe sbucato da una stradina laterale.In quel momento sarebbe giunta un'auto. L'impatto è stato fatale per l'anziano. Il conducente della vettura si è fermato per i soccorsi. Poco dopo è giunta anche una postazione del 118. Inutili i tentativi di rianimare il pensionato. Oltre ai sanitari e ai militari dell'Arma, sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Valenzano. Grossi rallentamenti alla circolazione sul tratto di strada interessato dall'incidente.