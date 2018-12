Auto sbanda e finisce in una scarpata: ferito giovane soccorritore del 118

E' stato trasportato al Policlinico di Bari, per le ferite riportate, un 23enne soccorritore del 118 di Conversano, rimasto coinvolto in un incidente stradale alle prime luci dell'alba nelle vicinanze di Casamassima. Il giovane era a bordo della sua utilitaria quando, per cause non ancora chiarite, la vettura ha sbandato finendo in una scarpata. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente potrebbe essere stato causato dall'asfalto reso viscido dalla brina mattutina.