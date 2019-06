Giornata da incubo sulla statale 16: auto fuori strada in direzione nord

Dopo quattro incidenti in direzione sud, alla giornata da incubo sulla statale 16 si aggiunge anche un incidente in direzione nord.

E' accaduto in serata in prossimità dell'uscita 10B, all'altezza di Picone. Il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità di curva, finendo contro il guard rail. Un ferito, non grave, è stato soccorso da un'ambulanza del 118.

Secondo quanto si è appreso, alla base dell'incidente potrebbe esserci stata una distrazione legata al tentativo di osservare un incidente precedentemente avvenuto sulla carreggiata opposta, in direzione sud.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale.