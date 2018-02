Strada bagnata, auto finisce fuori strada: due persone ferite nel Barese

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente avvenuto questa mattina sulla strada provinciale tra Putignano e Gioia del Colle. Lo schianto si è verificato alle prime luci dell'alba: una Ford Focus, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo, forse per l'asfalto bagnato, finendo fuori strada. I due occupanti dell'auto sono stati soccorsi da personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.