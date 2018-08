Scontro tra auto medica e vettura: incidente vicino al Policlinico, feriti infermiera e medico

Due persone sono rimaste ferite, questo pomeriggio, a causa di un incidente avvenuto nelle vicinanze del Policlinico e che ha visto coinvolte un'auto medica e una vettura: nel primo veicolo viaggiavano un'infermiera, un medico e un autista. I primi due sono rimasti feriti: per loro una prognosi di una settimana. Sul luogo dello scontro è giunta la Polizia locale per i rilievi, assieme a personale sanitario per l'assistenza ai feriti.