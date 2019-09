Incidente al San Paolo: auto della polizia finisce fuori strada

Una volante della polizia è rimasta coinvolta questa sera un incidente avvenuto in viale delle Regioni, al quartiere San Paolo.

Secondo quanto si è appreso, gli agenti si stavano recando ad effettuare un intervento quando il poliziotto alla guida - pare per evitare l'impatto con una moto - avrebbe perso il controllo del mezzo, impattando contro un marciapiede per poi finire la corsa a ridosso di un muro.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118: i poliziotti non avrebbero riportato gravi ferite, ma sono stati comunque trasportati in ospedale per essere sottoposti agli accertamenti del caso.