Auto si ribalta sulla Statale 16 a Palese: due persone ferite, rallentamenti e traffico

Traffico rallentato, questo pomeriggio attorno alle 16.30, sulla Statale 16, a Palese, nelle vicinanze dello svincolo per l'Aeroporto: un'utilitaria che viaggiava in direzione sud, si è ribaltata a seguito di uno scontro con un'altra vettura, avvenuto per cause non ancora chiarite. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e personale del 118. Qualche problema per la circolazione, ripristinata con regolarità poco dopo.