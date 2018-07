Auto si ribalta sulla Statale 16, conducente ferito: code e traffico in tilt verso Nord

Mattinata intensa e difficile per la viabilità sulla Statale 16: dopo l'incidente che ha coinvolto un paio di vetture, bloccando il traffico in direzione sud, un altro episodio si è verificato a poche decine di metri di distanza nella carreggiata opposta. Per cause non ancora conosciute, una vettura si è ribaltata, provocando il ferimento della persona che era a bordo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, ambulanze del 118 e una squadra dei vigili per estrarre il conducente dell'auto dall'abitacolo. Le condizioni dell'uomo, soccorso dai sanitari, non sarebbero preoccupanti. Inevitabili ripercussioni sulla circolazione verso il capoluogo.