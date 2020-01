Auto si ribalta e finisce al centro della strada: donna ferita e trasportata in ospedale

Una donna di 51 anni è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale che collega Putignano a Gioia del Colle, all'altezza dello svincolo per Acquaviva. L'episodio di è verificato attorno alle 11: l'auto guidata dalla donna si è ribaltata per cause non ancora accertate, finendo al cento della carreggiata. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato soccorso alla 51enne, trasportata in ospedale.

Un altro scontro si è verificato in zona Canale di Pirro, in direzione Fasano: coinvolti un compattatore della nettezza urbana e una vettura. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e personale del 118.

(Foto Vivilastrada.it)