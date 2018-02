Auto finisce fuori strada e si ribalta: schianto in viale Trisorio Liuzzi, giovane in codice rosso

Un ragazzo di 29 anni è rimasto ferito in modo grave a seguito di un incidente avvenuto questa mattina in viale Gennaro Trisorio Liuzzi: il giovane era alla guida di una vettura quando, per cause non ancora accertate, avrebbe perso il controllo finendo fuori strada. Il veicolo è stato rinvneuto ribaltato tra gli alberi sul posto, oltre alla Polizia Locale, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto il giovane dalla vettura. Un'ambulanza del 118 lo ha poi condotto in ospedale, in codice rosso.