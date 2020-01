Incidente stradale a Palese: auto ribaltata nello scontro, strada chiusa al traffico per rimuovere i veicoli

Una Fiat Panda si è ribaltata in seguito a un incidente stradale a Bari. L'episodio, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto intorno alle 16 in via Nazionale, all'altezza del civico 9, nel quartiere Palese. Sul posto è intervenuta la polizia locale per effettuare i rilievi e rimuovere i veicoli coinvolti nell'incidente, che ha avuto ripercussioni anche sul traffico in zona.

La strada è stata poi riaperta intorno alle 17.30 dopo lo sgombero dei mezzi.