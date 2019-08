Auto scavalca il guard rail e finisce in una stazione di servizio a Mola: incidente sulla Statale 16

Ha scavalcato il guard rail e terminato la sua corsa, dopo essersi ribaltata, a pochissimi passi dalla stazione di servizio Eni all'altezza di Mola di Bari, sulla Statale 16, in direzione Brindisi: è la disavventura capitata da un automobilista alla guida di una Fiat 500. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente avvenuto in mattinata, al vaglio dei Carabinieri intervenuti per i rilievi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. La vettura ha scavalcato le barriere distruggendo una parte di muretto e finendo a pochi metri dal totem che indica i prezzi del carburante. Da verificare le condizioni dell'automobilista.

Notizia in aggiornamento