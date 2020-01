Auto si ribalta, i cittadini di via Nazionale a Palese scrivono all'Anas: "Strada pericolosa. Da mesi nessuna risposta"

Una richeista per inserire alcuni dossi, in modo da rallentare la corsa delle auto ed evitare che si ripetano incidenti: è quanto chiedono i cittadini di Palese a seguito dello schianto avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Nazionale, dove un'auto si è ribaltata.

In una lettera all'Anas risalente ad aprile 2019, pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro, un residente spiega che si tratta di una strada pericolosa: "Richiediamo con estrema urgenza - scrive - che vengano posti dei dossi stradali lungo il perimetro adiacente le nostre abitazioni, ciò al fine di evitare che le bvetture che sopraggiungono ad alta velocità. possano mettere a rischio la nostra incolumità e quella dei bambini che non possono sostare neppure davanti agli ingressi delle nostre abitazioni".

"Più volte noi e i nostri bambini abbiamo rischiato di essere investiti" rimarca il cittadino, sottolineando che nelle vicinanze c'è una scuola. Nella lettera anche la richiesta di specchi, di una maggiore potatura del verde e di paletti con divieto di sosta, per evitare parcheggi selvaggi. La lettera, specifica il cittadino, non ha però avuto risposta.