Auto si ribalta sulla Tangenziale in zona Stanic: traffico in tilt, code e rallentamenti

Traffico fortemente rallentato, questa mattina, a causa di un incidente stradale avvenuto stamane attorno alle 8 sulla Tangenziale di Bari, tra lo svincolo per Stanic e la Metro: un'auto, per cause non ancora accertate, si è ribaltata in direzione Foggia. Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e personale del 118. Auto incolonnate e circolazione rallentata in un orario critico per l'entrata in città.