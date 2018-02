Scontro tra auto sulla Statale 100: traffico in tilt, code e rallentamenti

Traffico in tilt in tarda mattinata sulla Statale 100, a seguito di un incidente stradale avvenuto all'altezza di Triggiano, nel lato di carreggiata verso Bari. Lo schianto non avrebbe provocato gravi feriti. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i Carabinieri della locla ecompagnia. Rallentamenti e code in direzione del capoluogo: il traffico è poi tornato lentamente alla normalità.