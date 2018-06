Auto si schianta contro guardrail sulla Tangenziale: muore conducente

Un uomo di 64 anni è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Tangenziale di Bari. La sua auto, per cause non ancora stabilite, sarebbe dapprima finita contro il guardrail, all'altezza dello svincolo per Picone, in direzione sud. Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e personale del 118. Traffico in tilt e rallentamenti registrati sulla Statale.