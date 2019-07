Si schianta con la sua auto contro un ulivo secolare: ferito giovane 28enne

Un giovane di 28 anni è rimasto ferito, alle prime luci dell'alba, per un incidente avvenuto, attorno alle 6.30, sulla provinciale 237 tra Monopoli e Castellana Grotte: la sua auto, una Fiat 500, si è scontrata con un ulivo secolare dopo essere terminata fuori strada. Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto il giovane dall'auto e personale del 118. Il 28enne è ricoverato in ospedale.