Incidente alle porte di Bari: auto perde il controllo e si ribalta, momenti di paura per il conducente

Momenti di paura questo pomeriggio per un incidente avvenuto all'ingresso della città, su via Bitritto, nei pressi della chiesa di Santa Fara. Per cause ancora da accertare, il conducente di una utilitaria ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltato, finendo di traverso sulla strada. Soccorso prima da alcuni automobilisti di passaggio, poi dal 118, l'uomo non avrebbe riportato gravi ferite.

Sul posto anche la Polizia locale. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.