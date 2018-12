Incidente sulla ex statale 98: auto si ribalta

Auto si ribalta sull'ex statale 98. L'incidente si è verificato questa mattina, all'altezza dell'uscita per Terlizzi.

Al momento non si conoscono dettagli sulla dinamica dell'incidente, che non dovrebbe aver coinvolto altre auto. Sul posto sono intervenuti carabinieri e personale del 118: il conducente dell'auto, comunque, non avrebbe riportato gravi ferite.