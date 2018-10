I bus restano incastrati all'incrocio: incidente in via Giulio Petroni

Nella manovra di svolta, il bus colpisce con la fiancata l'altro fermo al semaforo, e così i due mezzi Amtab restano bloccati. L'incidente è avvenuto questa sera all'incrocio tra via Giulio Petroni e via Pasubio. Non ci sarebbero state conseguenze per i passeggeri a bordo degli autobus, mentre l'incidente ha provocato qualche disagio al traffico. La foto dei due bus bloccati è stata postata su Fb dal consigliere di FI Michele Picaro.