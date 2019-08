Schianto in autostrada al rientro dalle vacanze: muore uomo di Bitritto, grave la moglie

Schianto mortale in galleria sull'autostrada A14. A perdere la vita, in un incidente avvenuto in mattinata sull'A14, nel tratto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, un 76enne di Bitritto. Gravemente ferita la moglie, una donna di 66 anni, trasportata in elicottero all'ospedale di Pescara, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, l'utilitaria a bordo della quale i coniugi viaggiavano è finita contro le pareti laterali di una galleria, ribaltandosi. I due pare stessero rientrando dopo un periodo di vacanza trascorso in Romagna.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Per consentire i soccorsi e i rilievi del caso, il tratto interessato dall'incidente è stato rimasto chiuso per due ore.