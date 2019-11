Due incidenti in pochi minuti a Bari: investiti passanti, conducenti scappano ma vengono immediatamente individuati

Due diversi incidenti stradali con feriti, fuga e omissione di soccorso a distanza di pochi minuti in diverse zone di Bari: è accaduto ieri pomeriggio in centro e nel quartiere Carrassi. Nel primo caso, attorno alle 19, un uomo di 72 anni è stato travolto nel sottovia Duca degli Abruzzi da una Matiz condotta da una 28enne, allontanatasi subito dopo ma individuata dopo 10 minuti da pattuglie della Polizia Locale intervenute in zona.

Il secondo episodio è avvenuto alle 19.15 all'incrocio tra via don Luigi Sturzo e corso Alcide De Gasperi: una 56enne è stata travolta da una Smart, finendo in codice giallo al Policlinico. La Polizia Locale, grazie ad informazioni raccolte sul luogo dell'incidente e alle immagini di videosorveglianza della zona hanno individuato il veicolo pirata, una Smart risultata senza assicurazione.

Il conducente si è presentato spontaneamente dopo un'ora al Comando della polizia Locale dove il veicolo è stato sequestrato e l'uomo denunciato per lesioni colpose, fuga e omissione di soccorso,