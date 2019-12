Incidente stradale a Bari: auto e camion si scontrano allo svincolo della Statale 16, traffico in tilt e lunghe code

Traffico in tilt, con rallentamenti e code questa mattina alle porte di Bari, a causa di un incidente avvenuto sulla statale 100, all'altezza dello svincolo per la statale 16, in direzione Foggia.

Nell'impatto sono rimasti coinvolti un camion, un furgoncino e un'auto. Non si hanno informazioni, al momento, su eventuali feriti. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità.

Questo il percorso alternativo suggerito per chi percorre la Statale 100 ed è diretto da Taranto verso Bari, si consiglia uscita Capurso o Triggiano.