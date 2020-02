Bari, incidente stradale sulla Statale 16 in zona San Giorgio: tre le auto coinvolte nell'impatto, c'è un ferito

Incidente stradale questa mattina sulla statale 16 “Adriatica” al km 812,100 in zona San Giorgio a Bari. Per via del sinistro, che ha coinvolto tre veicoli, è stata chiusa la corsia di sorpasso in direzione Foggia.

Ancora da accertare le cause dell'impatto, una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le squadre Anas e la polizia stradale di Bari per i rilievi e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.