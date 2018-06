Bimba di 8 anni investita da una moto al San Paolo: è in gravi condizioni

E' in prognosi riservata una bimba di 8 anni travolta da una moto, nel tardo pomeriggio, al San Paolo: la piccola è stata investita mentre si trovava in viale delle Regioni. L'incidente si è verificato nella corsia di marcia in direzione viale Europa. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale e un'ambulanza del 118 che ha soccorso la piccola. Ricoverata in ospedale, è stata già sottoposta a intervento chirurgico. Da chiarire la dinamica dell'incidente.