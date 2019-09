Investita da un'auto in via Fiore a Carrassi: ferita bambina di cinque anni

Non avrebbe riportato conseguenze gravi una bambina di 5 anni investita da un'auto nel quartiere Carrassi di Bari, in via Pasquale Fiore. L'episodio si è verificato in tarda mattinata: secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe sfuggita al controllo dei genitori per poi attraversare la strada. In quell'istante transitava una vettura: l'impatto, fortunatamente, non sarebbe stato particolarmente violento. La piccola è stata soccorsa da personale del 118 giunto sul luogo dell'incidente. Sul posto anche pattuglie della Polizia Locale per la ricostruzione dell'accaduto.