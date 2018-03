Incidente tra Bisceglie e Corato: furgone finisce contro un muretto, morti due fratelli

Due fratelli, Carmine e Sergio Di Ceglie, di 56 e 53 anni, originari di Bisceglie, sono morti questa mattina all'alba in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 85 che collega Bisceglie a Corato.

Le vittime, a bordo di un furgone Iveco Transit, erano dirette in campagna quando il conducente del mezzo ne ha perso il controllo, andando a schiantarsi contro il muretto di recinzione di una villa. Nell'incidente è rimasta coinvolta un'altra auto, che viaggiava in direzione opposta, con a bordo tre persone, ferite ma pare in maniera non grave. Tutta da chiarire la dinamica dell'accaduto. Non è escluso che i due mezzi si siano prima toccati frontalmente per poi finire fuori strada. Sul posto sno intervenuti mezzi del 118, vigili del fuoco carabinieri, polizia stradale e locale.