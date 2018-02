Auto finisce fuori strada, muore 37enne. Arrestato il conducente: era positivo all'alcol test

Un uomo di 37 anni, Nicola Castellano, di Andria, ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto sulla statale 16, a Bisceglie.

Ancora sconosciute le cause per cui la Focus a bordo della quale l'uommo viaggiava è finita fuori strada, schiantandosi in corrispondenza di una rotatoria. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco.

Il conducente dell'auto, un 34enne - anch'egli rimasto ferito - è stato poi arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale. Gli esami del sangue cui è stato sottoposto hanno accertato un tasso alcolemico superiore al consentito. Ferita anche una donna che viaggiava a bordo dell'auto.