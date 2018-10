Bitonto piange Paolo e Giuseppe, i due ventenni morti nello schianto sulla provinciale 231

Amici da sempre, erano usciti per trascorrere la serata insieme, come spesso accadeva. Poi, sul strada del ritorno a casa, il tragico schianto che ha spezzato le loro vite. Bitonto piange Paolo e Giuseppe, i due ventenni residenti nella frazione di Palombaio morti questa mattina all'alba in un incidente sulla provinciale 231, a Modugno.

Paolo Putignano e Giuseppe Abbantuono erano in auto con altri due amici, di 21 e 24 anni, rimasti gravemente feriti, ma non in pericolo di vita. Il ragazzo alla guida ha improvvisamente perso il controllo dell'auto, finendo prima contro un palo, poi contro la recinzione perimetrale di un'azienda. A Bitonto e a Palombaio, dove i due ragazzi vivevano, dolore e incredulità per l'accaduto.