Incidente alle porte di Bitritto: auto contro guardrail, quattro feriti

Potrebbe essere stato un colpo di sonno la causa dell'incidente avvenuto all'alba alle porte di Bitritto, sulla proinciale 236, in direzione Bari.

A rimanere ferite quattro persone, pare tutti componenti dello stesso nucleo familiare. Secondo una prima ricostruzione, l'utilitaria a bordo della quale viaggiavano è improvvisamente uscita fuori strada, terminando la corsa contro il guardrail. In gravi condizioni il conducente, un 38enne, e gli altri tre occupanti della vettura che tuttavia non sarebbero in pericolo di vita. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.