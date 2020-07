Incidente nel Brindisino: muore automobilista, ferite tre persone di Corato

Tre persone di Corato sono rimaste coinvolte nella mattinata di domenica 5 luglio in un grave incidente avvenuto nel Brindisini, sulla complanare della strada statale 7 che collega Taranto a Brindisi. Nello scontro tra due auto, un 80enne originario di Mesagne ha perso la vita.

Come riporta Brindisireport, per cause da accertare la Fiat Idea a bordo della quale viaggiavano i tre coratini, presumibilmente in vacanza nella zona, si è scontrata con la Fiat 126 del pensionato. Troppo gravi le ferite riportate dall'anziano, che è deceduto in serata nell'ospedale di Brindisi. Feriti, in maniera lieve, i tre occupanti dell'Idea.