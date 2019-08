Scontro camion-bici all'incrocio tra via Brigata Regina e via Napoli: anziano in gravi condizioni

Grave incidente in mattinata all'incrocio tra via Brigata Regina e via Napoli. Nell'impatto sono rimasti coinvolti un camion e una bici. L'uomo a bordo della bicicletta, un 86enne, è stato immediatamente soccorso dal 118 ma le sue condizioni sarebbero gravi: è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico.

Da accertare la dinamica dello scontro, al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto.